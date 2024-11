WM-Leader Jorge Martin gewinnt im Rahmen des Grand Prix von Malaysia in der MotoGP das Sprintrennen. Sein Rivale Francesco Bagnaia geht nach einem Sturz leer aus.

Vorentscheidung in der MotoGP?

Jorge Martin (vorne) kommt seinem ersten MotoGP-WM-Titel immer näher. Foto: Vincent Thian 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bagnaia unterlief im MotoGP-Sprint in Sepang in der dritten von zehn Runden ein folgenschwerer Fehler. Der aus der Pole-Position gestartete Titelverteidiger versuchte auf seiner Ducati, Druck auf den führenden WM-Leader und Markenkollegen Jorge Martin auszuüben, und übertrieb es dabei. Bagnaia rutschte in einer Linkskurve weg und schied aus.

Der Italiener musste in der Boxengasse zuschauen, wie Martin souverän seinen siebten Saisonsieg in einem Rennen über die verkürzte Distanz einfuhr und sich im Titelkampf zwölf wertvolle Punkte gutschreiben liess. Somit baute der Spanier seinen Vorsprung in der WM-Wertung gegenüber Bagnaia auf 29 Punkte aus.

Martin kann sich damit bereits am Sonntag erstmals zum MotoGP-Weltmeister krönen. Wenn der 26-Jährige aus Madrid das Hauptrennen gewinnt und Bagnaia nicht Zweiter wird, ist das Titelrennen schon vor dem abschliessenden GP-Wochenende in zwei Wochen entschieden.