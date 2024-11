Amriswil gerät nach dem Hinspiel-Sieg noch ins Zittern, macht da Weiterkommen am Ende aber doch noch klar. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Amriswil schafft trotz einer Niederlage im Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad den Einzug in die Achtelfinals des CEV-Cups. Lausanne und Schönenwerd scheiden aus.

Nach dem 3:0-Sieg in Belgrad wird es in Amriswil nochmals spannend. Den ersten Umgang schenken die Thurgauer leichtfertig her, nachdem sie bereits mit acht Punkten geführt haben. Schliesslich raffen sich die Ostschweizer auf und gewinnen den vorentscheidenden vierten Satz schliesslich deutlich mit 25:16. Im Viertelfinal trifft Amriswil auf Omonia Nikosia aus Zypern.

Für den Schweizer Meister aus Schönenwerd und die Männer von Lausanne UC ist die Saison im zweithöchsten europäischen Wettbewerb vorbei. Die Solothurner unterliegen dem französischen Team aus Tours auch im Rückspiel, die Waadtländer verloren nach dem Hinspiel auch den zweiten Vergleich mit dem belgischen Vertreter aus Apeldoorn.