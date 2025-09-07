DE
FR
Abonnieren

Türkei im Final geschlagen
Italiens Volleyballerinnen krönen Mega-Serie mit WM-Titel

Italien entscheidet den WM-Final 2025 im Volleyball der Frauen gegen die Türkei mit 3:2 für sich.
Publiziert: 17:21 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Zweiter WM-Titel: Italiens Volleyballerinnen feiern in Bangkok.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Italiens Frauen sind nach 2002 zum zweiten Mal Volleyball-Weltmeister.

Das Team um die Leaderin Paola Egonu setzt sich im Final im thailändischen Bangkok 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) gegen die Türkei durch.

Für die Italienerinnen, die 2024 auch Olympiasiegerinnen geworden sind, ist es der 36. Pflichtspiel-Sieg in Folge.

Die Europameisterinnen aus der Türkei sind erstmals in einem WM-Final gestanden.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen