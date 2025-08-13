Schweizer Volleyballer sichern sich EM-Ticket

Die Schweiz fährt an die Volleyball-EM. Das Team von Juan Manuel Serramalera lässt in Spanien nichts anbrennen und sicher sich das Ticket vor dem abschliessenden Heimspiel.

Grosse Freude bei Lars Migge und dem Schweizer Volleyball-Nationalteam: Das EM-Ticket ist sicher. Foto: manuel geisser

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Volleyballer gewinnen mit 3:0 in Spanien auch ihr 3. Spiel in der EM-Qualifikation. Damit hat das Team von Trainer Juan Manuel Serramalera die Teilnahme an der EM 2026 auf sicher.

Die Schweizer dominieren die Spanier beim Gastspiel in Alicante nach Belieben und machen mit einem souveränen 25:17, 25:16 und 25:20 den entscheidenden Schritt zur erfolgreichen Qualifikation für die EM-Endrunde im kommenden Jahr in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien.

Selbst bei einer 0:3- oder 1:3-Niederlage im abschliessenden Spiel der Gruppe E am Samstag in Schönenwerd gegen die punktgleichen Schweden wäre der Schweiz das EM-Ticket nicht mehr zu nehmen. Denn neben den sieben Gruppensiegern qualifizieren sich auch die fünf besten Gruppenzweiten – und in diesem Ranking ist die Schweiz mit aktuell sieben Punkten nicht mehr aus den Top 5 zu verdrängen.

Kompromisslose Schweizer

Im Gegensatz zu den beiden knappen 3:2-Erfolgen im Vorjahr gegen Spanien und Schweden zeigen die Schweizer am Mittwoch im ersten von zwei Rückspielen keinerlei Schwächephasen. Während sie im Heimspiel gegen Spanien noch eine 2:0-Satzführung aus der Hand gaben, ziehen sie diesmal kompromisslos durch und überzeugen sowohl spielerisch als auch mental.

Für das Schweizer Männer-Nationalteam ist es nach der erfolgreichen Premiere 2023 erst das zweite Mal, dass die Qualifikation für eine EM-Endrunde auf sportlichem Weg gelingt. Mit dem EM-Ticket in der Tasche können die Schweizer am Samstag (17.00 Uhr) vor heimischem Publikum im Direktduell mit Schweden unbeschwert um den Gruppensieg kämpfen.