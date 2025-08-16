Die Schweizer Volleyball-Nationalmannschaft beendet die EM-Qualifikation mit einem vierten Sieg ungeschlagen und sichert sich damit den Gruppensieg in der Gruppe E.

Die Schweizer Volleyball-Nati darf sich über den Gruppensieg in der EM-Qualifikation freuen. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Direktduell um Platz 1 setzen sich die Schweizer in Winterthur gegen Schweden mit 3:2 durch. Dabei beweist das Team von Trainer Juan Manuel Serramalera starke Moral, liegt es doch wie vor Jahresfrist im Hinspiel im Hohen Norden mit 0:2 Sätzen zurück. Die neuerliche Wende im Rückspiel vollenden die Schweizer mit einem 15:9 im Tiebreak.

Beide Teams waren bereits vor dem Spiel für die EM-Endrunde im Herbst 2026 qualifiziert. Das Turnier mit 24 Nationen wird in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien ausgetragen.