DE
FR
Abonnieren

Dank neuerlicher Wende
Volleyball-Nati beendet EM-Quali als Gruppensieger

Die Schweizer Volleyball-Nationalmannschaft beendet die EM-Qualifikation mit einem vierten Sieg ungeschlagen und sichert sich damit den Gruppensieg in der Gruppe E.
Publiziert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Schweizer Volleyball-Nati darf sich über den Gruppensieg in der EM-Qualifikation freuen.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Im Direktduell um Platz 1 setzen sich die Schweizer in Winterthur gegen Schweden mit 3:2 durch. Dabei beweist das Team von Trainer Juan Manuel Serramalera starke Moral, liegt es doch wie vor Jahresfrist im Hinspiel im Hohen Norden mit 0:2 Sätzen zurück. Die neuerliche Wende im Rückspiel vollenden die Schweizer mit einem 15:9 im Tiebreak.

Beide Teams waren bereits vor dem Spiel für die EM-Endrunde im Herbst 2026 qualifiziert. Das Turnier mit 24 Nationen wird in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien ausgetragen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen