Nati-Captain Laura Dervisaj-Künzler schliesst sich auf die kommende Saison hin dem italienischen Volleyball-Klub Chieri an.

Nati-Captain Laura Dervisaj-Künzler wechselt den Klub, bleibt aber in Italien. Foto: keystone-sda.ch

Die Schweizer Internationale Laura Dervisaj-Künzler wechselt auf die kommende Saison hin innerhalb der italienischen Liga von Busto Arsizio zu Chieri. Das Team aus dem Piemont hat in der abgelaufenen Saison die heimische Meisterschaft auf Platz 5 abgeschlossen und im Challenge Cup, der dritthöchsten Stufe im Europacup, den Final erreicht.

Für die Aussenangreiferin ist es bereits die achte Station im Ausland, seitdem sie vor neun Jahren von Sm'Aesch-Pfeffingen in die deutsche Bundesliga gewechselt hatte. Seither spielte die 28-jährige Aargauerin, die seit letztem Sommer mit dem deutschen Nationalspieler Leon Dervisaj (28) verheiratet ist, auch in Frankreich und in der Türkei.

