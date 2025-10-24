Verteidiger Serge Müller bringt die Aarauer kurz vor Ablauf der ersten Viertelstunde mit einem Kopfball 1:0 in Führung. Der zweite Treffer gelingt dem 19-jährigen Schweizer U21-Internationalen Dorian Derbaci in der 72. Minute. Für den FC Wil ist es die bereits achte Saisonniederlage.
Das zuvor dreimal siegreiche Yverdon muss sich im Waadtländer Duell in Nyon mit einem 2:2 begnügen und könnte am Sonntag als erster Verfolger von Aarau von Vaduz abgelöst werden. Den 4. Platz belegt Neuchâtel Xamax, das Rapperswil-Jona auf der Maladière mit 2:1 schlägt. Beide Neuenburger Tore sch der formstarke Shkelqim Demhasaj. In den letzten sieben Spielen traf der 29-jährige Stürmer zehnmal.
Neuchâtel Xamax FCS - Rapperswil 2:1 (2:1). 2713 Zuschauer. - SR Prskalo. - Tore: 4. Demhasaj 1:0. 37. Demhasaj 2:0. 43. Schmidt 2:1.
Stade Nyonnais - Yverdon 2:2 (1:1). - 607 Zuschauer. - SR Berchier. - Tore: 27. Alili 1:0. 33. Mauro Rodrigues 1:1. 76. Le Pogam 1:2. 82. Diomande 2:2.
Aarau - Wil 2:0 (1:0). - 4834 Zuschauer. - SR Qovanaj. - Tore: 14. Müller 1:0. 71. Derbaci 2:0.
Rangliste: 1. Aarau 11/30 (24:9). 2. Yverdon 11/23 (22:10). 3. Vaduz 10/21 (21:8). 4. Neuchâtel Xamax FCS 11/20 (20:14). 5. Stade Lausanne-Ouchy 10/15 (15:14). 6. Stade Nyonnais 11/12 (15:18). 7. Rapperswil-Jona 11/10 (11:17). 8. Etoile Carouge 10/8 (9:14). 9. Wil 11/5 (7:22). 10. Bellinzona 10/4 (5:23).
Neuchâtel Xamax FCS - Rapperswil 2:1 (2:1). 2713 Zuschauer. - SR Prskalo. - Tore: 4. Demhasaj 1:0. 37. Demhasaj 2:0. 43. Schmidt 2:1.
Stade Nyonnais - Yverdon 2:2 (1:1). - 607 Zuschauer. - SR Berchier. - Tore: 27. Alili 1:0. 33. Mauro Rodrigues 1:1. 76. Le Pogam 1:2. 82. Diomande 2:2.
Aarau - Wil 2:0 (1:0). - 4834 Zuschauer. - SR Qovanaj. - Tore: 14. Müller 1:0. 71. Derbaci 2:0.
Rangliste: 1. Aarau 11/30 (24:9). 2. Yverdon 11/23 (22:10). 3. Vaduz 10/21 (21:8). 4. Neuchâtel Xamax FCS 11/20 (20:14). 5. Stade Lausanne-Ouchy 10/15 (15:14). 6. Stade Nyonnais 11/12 (15:18). 7. Rapperswil-Jona 11/10 (11:17). 8. Etoile Carouge 10/8 (9:14). 9. Wil 11/5 (7:22). 10. Bellinzona 10/4 (5:23).