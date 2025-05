US PGA Championship Herber Rückschlag für Golf-Superstar McIlroy zum Auftakt

Nach der ersten Runde an den US PGA Championship in Charlotte liegt überraschend Jhonattan Vegas aus Venezuela in Führung. Superstars wie Scheffler, Schauffele oder McIlroy liegen teilweise weit zurück.

Publiziert: vor 46 Minuten