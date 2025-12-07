Die Unihockey-Nati schlägt an der WM Dänemark klar mit 11:2. Die Qualifikation für die Halbfinals ist für die Schweizerinnen damit so gut wie sicher.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach dem 8:4-Sieg gegen Lettland erfüllen die Schweizer Frauen an der Unihockey-WM in Tschechien auch ihre zweite Pflichtaufgabe souverän. Das Team von Trainer Oscar Lundin setzt sich in Brünn gegen Dänemark klar mit 11:2 durch.

Isabelle Gerig, die im ersten Spiel mit zwei Toren und vier Assists brilliert hat, überzeugt erneut mit drei Treffern und einer Vorlage. Céline Stettler und Anja Wyss sind je zweimal erfolgreich. Laila Ediz verbucht ein Tor und drei Assists.

Zum Abschluss der Vorrunde treffen die Schweizerinnen am Montag um 17 Uhr auf Gastgeber Tschechien. Ein weiterer Sieg würde die Chance erhöhen, einem möglichen Halbfinalduell mit Rekord-Weltmeister Schweden aus dem Weg zu gehen.

Nach der enttäuschenden WM 2023 in Singapur, an der die Schweizerinnen als Vierte erstmals seit der Heim-WM 2011 ohne Edelmetall geblieben waren, strebt das Team in Tschechien die Rückkehr in die Medaillenränge an.