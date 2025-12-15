Damit hat niemand gerechnet: Die Unihockey-Nati gewinnt den Weltmeister-Titel. Wem ist dieses Märchen zu verdanken? Blick stellt fünf Schlüsselfiguren vor.

Lara Heini, die Welttorhüterin

Die Bündnerin brillierte im Final. Mehrfach parierte sie sensationell. Mit dieser überragenden Leistung hat die weltbeste Unihockey-Torhüterin ihre Kritiker verstummen lassen. Heini spielt seit mehreren Jahren in Schweden. Dort wird ihr nachgesagt, dass sie die grossen Spiele alle verliert. Heini scheiterte viermal im Playoff-Final. In dieser Saison hat die leidenschaftliche Fotografin jedoch bewiesen, dass sie in wichtigen Momenten den Unterschied machen kann. So gewann sie vor der WM auch die Unihockey-Champions-League. In beiden Finalpartien blieb sie ohne Gegentor. Obwohl Heini zu den Besten gehört, kann sie nicht vom Sport leben. In Schweden arbeitete sie bei einem Mobilfunktechnologie-Unternehmen. Nach dem WM-Triumph könnte Heini Ende Jahr an den Sports Awards auch noch den Titel in der Kategorie MVP gewinnen.

Oscar Lundin, der Trainer

Der dreifache Familienvater startete desaströs in sein Abenteuer als Nati-Coach. Bei der ersten WM unter seiner Leitung im Jahr 2023 verpassten die Schweizerinnen erstmals seit 2011 eine Medaille. Dann gelang dem Schweden ein beeindruckender Kurswechsel, der im WM-Gold gipfelte. Die Schweiz kannte Lundin bereits aus seiner Zeit als U19-Nationalcoach. Zwischen 2017 und 2020 trainierte er bei den Männern das NLA-Team Alligator Malans.

Isabelle Gerig, die Kapitänin

In dieser Saison kehrte die Stürmerin zu Zug United zurück. Und das, obwohl sie erst eine Saison in Schweden gespielt hatte. Der Hauptgrund sind die beruflichen Perspektiven. Gerig hat an der Hochschule Luzern Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Immobilien studiert. Die Rolle als Kapitänin verlieh ihr an der WM zusätzliches Selbstvertrauen. An unzähligen Toren war die Frau aus Rotkreuz ZG beteiligt. Im Final traf sie kurz vor Schluss ins leere Tor.

Céline Stettler, die Final-Torschützin

Die Bernerin bezeichnet sich selbst als «offene, tollpatschige, herzliche, humorvolle und sehr zielstrebige Person». Im Final avancierte Stettler zur Schweizer Heldin. Bereits als Teenager ordnete sie dem Unihockey alles unter. So lebte sie beispielsweise zwei Jahre in Finnland. Mittlerweile spielt sie, wie einige Teamkolleginnen, in Schweden. Bereits als Kind habe sie sich im Dress des schwedischen Topteams Pixbo Wallenstam gezeichnet. Aktuell lebt sie ihren Traum. Stettler gehörte zu den ersten drei Unihockey-Spielerinnen, welche die Spitzensport-RS absolvieren durften.

