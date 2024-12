Finnland dreht bei der Unihockey-WM in Malmö einen 0:4-Rückstand und besiegt Schweden mit 5:4 nach Verlängerung. Miska Mäkinen schiesst den Siegtreffer in der Overtime und sichert Finnland den fünften WM-Titel.

1/5 Finnland gewinnt die Unihockey-WM in Malmö. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Finnland entthront Schweden an dessen Heim-WM in Malmö als Nummer 1 im Unihockey. Die Mannschaft des in der Schweiz bekannten Trainers Esa Jussila gewinnt den Final gegen den Gastgeber 5:4 nach Verlängerung und verhindert damit Schwedens Hattrick.

Im elften skandinavischen Final sorgen die beiden schwedischen Zug-United-Legionäre Albin Sjögren und Johan Samuelsson sowie Emil Johansson und Malte Lundmark mit ihren Toren bis zur 25. Minute für eine vermeintlich beruhigende Viertoreführung für das Heimteam. Angeführt von Doppeltorschütze Justus Kainulainen kommen die Finnen aber noch einmal zum Ausgleich und schliesslich zum Sieg. Den goldenen Treffer erzielt Miska Mäkinen in der 9. Minute der Verlängerung.

Die Finnen triumphieren nach 2008, 2010, 2016 und 2018 zum fünften Mal. Für die Schweden ist es an der vierten Heim-WM das erste Mal, dass sie den Titel vor eigenem Publikum nicht holen. Zuletzt hatten sie sich 2021 in Helsinki und 2022 in Zürich in der Ferne durchgesetzt.

Bronze sichert sich Tschechien mit einem diskussionslosen 8:2 gegen den Schweizer Viertelfinal-Bezwinger Lettland.