Will Titelverteidiger Rychenberg Winterthur erneut den Cup bei den Männern gewinnen, muss er im Final Floorball Thurgau bezwingen. Bei den Frauen kommts im Endspiel zum Duell zwischen Skorpion Emmental und Zug.

Rychenberg erneut im Cupfinal – dort wartet Neuling

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Floorball Thurgau erreicht zum ersten Mal in der Klubgeschichte den Unihockey-Cupfinal. Die Thurgauer besiegen Floorball Köniz dank einem furiosen Schlussabschnitt (5:1) mit 8:5.

Im Final treffen die Thurgauer auf Titelhalter Rychenberg Winterthur, der sich gegen die Grasshoppers mit 5:3 durchsetzt.

Bei den Frauen gewinnt Skorpion Emmental das Berner Halbfinal-Derby gegen Bern Burgdorf mit 5:4 nach Verlängerung. Im Final treffen die Emmentalerinnen auf Zug, das sich gegen Laupen 5:2 durchsetzt.

Die Finals finden am 21. Februar in der Pilatushalle in Kriens statt.