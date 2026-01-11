Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Floorball Thurgau erreicht zum ersten Mal in der Klubgeschichte den Unihockey-Cupfinal. Die Thurgauer besiegen Floorball Köniz dank einem furiosen Schlussabschnitt (5:1) mit 8:5.
Im Final treffen die Thurgauer auf Titelhalter Rychenberg Winterthur, der sich gegen die Grasshoppers mit 5:3 durchsetzt.
Bei den Frauen gewinnt Skorpion Emmental das Berner Halbfinal-Derby gegen Bern Burgdorf mit 5:4 nach Verlängerung. Im Final treffen die Emmentalerinnen auf Zug, das sich gegen Laupen 5:2 durchsetzt.
Die Finals finden am 21. Februar in der Pilatushalle in Kriens statt.