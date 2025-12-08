Schweizerinnen kassieren erste Pleite an Unihockey-WM

Die Schweizer Frauen verpassen an der Unihockey-WM in Tschechien den Gruppensieg. Sie unterliegen den Gastgeberinnen in Brünn 4:7.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Equipe von Nationaltrainer Oscar Lundin muss sich trotz der Niederlage nicht verstecken. Beide Mannschaften zeigen einen starken Auftritt. Laila Ediz, Anja Wyss und zweimal Norina Reusser halten die Schweiz mit ihren Treffern zumindest zwei Drittel lang und bis zum 4:4 im Spiel. Zu Beginn des letzten Abschnitts ziehen die Tschechinnen mit zwei Treffern auf 6:4 davon. Und Sarka Stankova, die beste Spielerin auf dem Parkett, setzt mit ihrem dritten Tor zum 7:4 noch einen drauf.

Die Partie ist zugleich eine Neuauflage des Bronzespiels an der WM 2023 – damals verloren die Schweizerinnen (4:5) und blieben als Vierte zum ersten Mal seit der Heim-WM 2011 ohne Edelmetall.

Dies soll nun in Tschechien korrigiert werden. Seit 2003 haben sich die Schwedinnen, die Finninnen, die Schweizerinnen und die Tschechinnen sämtliche WM-Medaillen geschnappt, wobei die Schwedinnen seit 2007 ununterbrochen Gold gewannen.

Gegen Schweden im Halbfinal

Als Zweitklassierte ihrer Gruppe stehen die Schweizerinnen zwar direkt in den Viertelfinals, treffen aber aller Voraussicht nach bereits in den Halbfinals auf die Schwedinnen, sofern sich diese am späten Montagabend den Gruppensieg holen. Allerdings spielen auch die Finninnen sehr stark. Nachdem sie zuletzt zweimal den WM-Final verloren haben, soll jetzt Gold her. Es ist also gut möglich, dass sich die Schweizerinnen und die Tschechinnen kommenden Sonntag im Spiel um Bronze wiedersehen.

Zunächst steht noch ein Viertelfinal am Donnerstagabend im Programm. Die Gegnerinnen sind noch nicht bekannt, sie werden in den Achtelfinals ermittelt.