Die Schweiz geht mit dem 1:0 in die Drittelpause
Die Tschechinnen hatten im ersten Drittel zwar mehr Torschüsse als die Schweiz, doch das kann uns egal sein. Auch dank der überragenden Schweizer Torhüterin Lara Heini führt die Schweiz nach 20 Minuten 1:0.
Das Spiel bleibt ausgeglichen
Nach dem 1:0 hat die Schweiz besser ins Spiel gefunden. Doch auch die Tschechinnen kommen regelmässig zu ihren Chancen.
Schweiz geht 1:0 in Führung
Celine Stettler trifft nach zwölf Minuten für die Schweiz zum 1:0. Ein Tor, das aus dem Nichts kam, uns kanns aber recht sein.
Strafe für die Schweiz – Powerplay für Tschechien
Die Schweizerin Annina Faisst kassiert eine 2+10-Minuten-Strafe. Jetzt wirds brenzlig.
Tschechinnen haben leichte Vorteile
Auch nach 6 Minuten stehts noch 0:0. Grosschancen sind bislang Mangelware, doch die Gastgeberinnen sind öfters im Ballbesitz.
Verhaltener Start beider Teams
Nach zwei Minuten stehts noch 0:0. Bislang konnte noch kein Team offensive Akzente setzen.
Gutes Omen für die Schweiz
Der heutige Unihockey-Final findet in Ostrava statt, der drittgrössten tschechischen Stadt. Ostrava und die Schweiz – da war doch was, oder? Richtig. An der Eishockey-WM 2024 schlug die Schweiz dort im Viertelfinal unseren Angstgegner Deutschland 3:1. Wenn das kein gutes Omen ist.
Die Schweizerinnen wurden 2025 schon mal Weltmeisterinnen
Die Schweiz hat übrigens 2025 schon zwei WM-Titel im Unihockey gewonnen. Im Mai gewannen sowohl die Frauen als auch die Männer in Winterthur Gold im drei gegen drei.
In der Gruppenphase verlor die Schweiz gegen Tschechien
In der Vorrunde trafen die zwei Teams bereits aufeinander. Mit dem besseren Ende für Tschechien, die gegen die Schweiz 7:4 gewannen.
Die Tschechinnen stehen erstmals im WM-Final
Für die tschechischen Gastgeberinnen ist es der erste WM-Final überhaupt. Bisher konnten sie zweimal Bronze gewinnen (2011 und 2021).