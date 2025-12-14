Gutes Omen für die Schweiz

Der heutige Unihockey-Final findet in Ostrava statt, der drittgrössten tschechischen Stadt. Ostrava und die Schweiz – da war doch was, oder? Richtig. An der Eishockey-WM 2024 schlug die Schweiz dort im Viertelfinal unseren Angstgegner Deutschland 3:1. Wenn das kein gutes Omen ist.