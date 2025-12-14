DE
Final live im Ticker
Die Unihockey-Nati führt im WM-Final

Erstmals seit 2019 spielt die Unihockey-Nati um WM-Gold. Den Final gegen die Tschechinnen gibts live ab 16 Uhr.
Publiziert: 15:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Daniel LeuStv. Sportchef
vor 6 Minuten

Die Schweiz geht mit dem 1:0 in die Drittelpause

Die Tschechinnen hatten im ersten Drittel zwar mehr Torschüsse als die Schweiz, doch das kann uns egal sein. Auch dank der überragenden Schweizer Torhüterin Lara Heini führt die Schweiz nach 20 Minuten 1:0.

vor 10 Minuten

Das Spiel bleibt ausgeglichen

Nach dem 1:0 hat die Schweiz besser ins Spiel gefunden. Doch auch die Tschechinnen kommen regelmässig zu ihren Chancen.

vor 19 Minuten

Schweiz geht 1:0 in Führung

Celine Stettler trifft nach zwölf Minuten für die Schweiz zum 1:0. Ein Tor, das aus dem Nichts kam, uns kanns aber recht sein.

vor 24 Minuten

Strafe für die Schweiz – Powerplay für Tschechien

Die Schweizerin Annina Faisst kassiert eine 2+10-Minuten-Strafe. Jetzt wirds brenzlig.

vor 27 Minuten

Tschechinnen haben leichte Vorteile

Auch nach 6 Minuten stehts noch 0:0. Grosschancen sind bislang Mangelware, doch die Gastgeberinnen sind öfters im Ballbesitz.

vor 33 Minuten

Verhaltener Start beider Teams

Nach zwei Minuten stehts noch 0:0. Bislang konnte noch kein Team offensive Akzente setzen.

vor 38 Minuten

Gutes Omen für die Schweiz

Der heutige Unihockey-Final findet in Ostrava statt, der drittgrössten tschechischen Stadt. Ostrava und die Schweiz – da war doch was, oder? Richtig. An der Eishockey-WM 2024 schlug die Schweiz dort im Viertelfinal unseren Angstgegner Deutschland 3:1. Wenn das kein gutes Omen ist.

vor 43 Minuten

Die Schweizerinnen wurden 2025 schon mal Weltmeisterinnen

Die Schweiz hat übrigens 2025 schon zwei WM-Titel im Unihockey gewonnen. Im Mai gewannen sowohl die Frauen als auch die Männer in Winterthur Gold im drei gegen drei.

vor 50 Minuten

In der Gruppenphase verlor die Schweiz gegen Tschechien

In der Vorrunde trafen die zwei Teams bereits aufeinander. Mit dem besseren Ende für Tschechien, die gegen die Schweiz 7:4 gewannen.

vor 53 Minuten

Die Tschechinnen stehen erstmals im WM-Final

Für die tschechischen Gastgeberinnen ist es der erste WM-Final überhaupt. Bisher konnten sie zweimal Bronze gewinnen (2011 und 2021).

