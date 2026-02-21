Fünfter Cup-Titel für Zugs Unihockeyanerinnen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zug United ist zum fünften Mal Cupsieger im Frauen-Unihockey. Die Zentralschweizerinnen setzen sich bei der Final-Premiere in Kriens gegen Ligakonkurrent Emmental Zollbrück 6:5 durch.

Vor 3335 Zuschauern gehen die Zugerinnen bereits nach 21 Sekunden in Führung, kassieren postwendend den Ausgleich und legen noch vor Ablauf der zweiten Spielminute wieder vor. In die zweite Drittelspause geht die Equipe von Trainer Juha Seppä mit einer 6:3-Führung, doch mit einem Doppelschlag innert 24 Sekunden macht es Emmental Zollbrück gleich zu Beginn des Schlussabschnitts noch einmal spannend. Es braucht schliesslich disziplinierte letzte 18 Minuten, um das 6:5 ins Trockene zu bringen.

Spielerin des Spiels ist die Tschechin Denisa Ratajova, die in Abwesenheit der Schweizer Weltmeister-Kapitänin Isabel Gerig ihre Finger bei allen Zuger Toren im Spiel hat. Dreimal assistiert die Stürmerin der Zuger Paradeformation um Emmentals ehemalige Topskorerin Nathalie Spichiger, die schwedische Liga-Dominatorin Julia Croneld und sie, dreimal trifft sie selber.

Für die Zugerinnen, die dank des Umzugs des Finaltags von der Berner Wankdorfhalle in die Krienser Pilatus-Arena ein gefühltes Heimspiel hatten, ist es der fünfte Cupsieg der Vereinshistorie. Den ersten errangen sie 2003 noch als Zuger Highlands, jene 2007, 2014, 2023 und 2026 als Zug United.