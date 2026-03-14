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Sport
National League: Kreis muss wegen dieser Rettungstat vom Eis
Unglückliche Aktion gegen Biel
SCB-Kreis muss wegen dieser Rettungstat vom Eis
Unglückliche Aktion im ersten Drittel. SCB-Verteidiger Samuel Kreis wehrt einen Bieler Schuss ab und muss vom Eis.
Publiziert: 16:38 Uhr
|
Aktualisiert: 16:54 Uhr
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EHC Biel
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