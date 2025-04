1/2 Foto: Thomas Meier

Gezieltes Krafttraining ist auf dem beschwerlichen Weg ins Alter die Chance, sich eine gewisse Lebensqualität zu erhalten. Fit bleiben, das ist auch das Motto von Fredy. Das predigt er mantraartig in seinem Kollegenkreis und in seiner Familie. In einem Übereifer, den seine Frau Rosmarie längst als Fitnessterror empfindet.

Wenn sich Fredy am Morgen seine Socken dreimal an- und wieder auszieht, um im Alltag das Gleichgewicht im Einbeinstand zu schulen, dann lächelt seine Frau in einer bitteren Mischung aus Mitleid und Unverständnis.

«Wer kein Ziel hat, der findet auch seinen Weg nicht», sagt Fredy in diesen Situationen. «Du bist ein Küchen-, Stammtisch- und Zuckerpapierli-Philosoph», antwortet Rosmarie. Und hat wenig Verständnis dafür, dass Fredy in seiner Freizeit die banalen Weisheiten auch noch auf Social Media postet. «Das geht allen auf die Nerven», sagt sie.

Grundsätzlich lässt sich Fredy von seinem Weg nicht abbringen. Der Menüplan muss seinen Bedürfnissen angepasst werden. Wenig Kohlehydrate, dafür mehr Eiweiss und Rohkost. Linseneintopf statt Spaghettiplausch.

Aber langsam kommt er ins Zweifeln. Die geliebte Skisaison ist ins Wasser gefallen. Trotz gezielten Kraftaufbaus und Hyaluronspritzen ins Knie ist seine Arthrose weiter fortgeschritten. Ausgerechnet er kommt jetzt nicht darum herum, ein künstliches Kniegelenk ins Auge zu fassen. Die gleichaltrigen Sportmuffel und Pantoffelhelden im Bekanntenkreis laufen noch federnden Schrittes und beschwerdefrei.

Dazu hat ein «Kollege» Fredys bevorstehende Operation noch mit rabenschwarzem Humor kommentiert: «Mach es, solange du noch einen Hund hast. Dann hat der wenigstens etwas davon!» Die Vorstellung, sein Hund beisse sich an seinem alten und ersetzten Lotterknie die Zähne aus, lässt Fredy erschaudern. Aber er lässt sich nichts anmerken.

Mehr irritiert ihn Rosmarie. Die schlägt via Social Media zurück und schickt ihm ein Video. Dort erzählt einer: «Der Erfinder des Laufbandes starb mit 54 Jahren. Der Erfinder der Gymnastik starb im Alter von 57 Jahren. Der Bodybuildingweltmeister starb im Alter von 41 Jahren. Diego Maradona, der beste Fussballer der Welt, starb im Alter von 60 Jahren. Der Initiator der Laufbewegung in den USA starb im Alter von 52 Jahren. Aber: Der Erfinder der Marke Nutella starb im Alter von 88 Jahren. Der Zigarettenhersteller Winston starb im Alter von 102 Jahren. Der Erfinder des Opiums starb im Alter von 116 Jahren bei einem Erdbeben. Der Erfinder von Hennessy Cognac starb im Alter von 98 Jahren. Das Kaninchen springt immer auf und ab, aber es lebt nur sechs Jahre. Aber die Schildkröte, die nur herumliegt, lebt 400 Jahre.»

Hat es Fredy mit dem Sport doch übertrieben? Auch der grosse Staatsmann Winston Churchill hat ja gesagt: «No sports!» Bei Churchill gehörten Zigarre und Hochprozentiges zum mehrmaligen täglichen Ritual. Er wurde 90 Jahre alt.

Etwas mehr Schildkröte und weniger Kaninchen wäre vielleicht gut, denkt der geläuterte Fredy.