Cristiano Ronaldo ist neu Anteilseigner eines Fussballklubs: Er steigt beim spanischen Zweitligisten UD Almeria ein. Dieser befindet sich in saudi-arabischem Besitz.

Cristiano Ronaldo kauft sich beim spanischen Zweitligisten UD Almeria ein. Der Portugiese sichert sich über seine Firma CR7 Sports Investments 25 Prozent der Anteile an dem Klub.

«Seit langem ist es mein Ziel, über den Platz hinaus einen Beitrag zum Fussball zu leisten. UD Almeria ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial», wird der 41-jährige Ronaldo in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Mehrheitsanteilseigner und Präsident ist seit dem letzten Mai Mohamed Al Khereiji aus Saudi-Arabien, der gemäss der spanischen «Marca» enge Beziehungen zum portugiesischen Superstar und dessen Klub unterhält. So fungiert er über sein Unternehmen Saudi Media Company (SMC) unter anderem als Besitzer des KSU Stadium, wo Al Nassr seine Heimspiele austrägt. Bei diesem Klub spielt Ronaldo seit 2023.

Almeria peilt derzeit den Aufstieg in LaLiga an und liegt aktuell auf Rang drei, der zur Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs berechtigen würde.