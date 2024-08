Stephen Curry trug massgeblich zum Olympiasieg des US-Teams bei, jetzt gibts in der NBA einen neuen Mega-Vertrag.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

NBA-Starspieler Stephen Curry verlängert den bis 2026 laufenden Vertrag mit den Golden State Warriors vorzeitig bis 2027. Das zusätzliche Jahr bringt dem 36-Jährigen 62,6 Millionen Dollar ein, womit er dann insgesamt 532 Millionen Dollar nur an Gehältern verdient haben wird.

Curry geht in seine 16. Saison mit den Warriors, mit denen er viermal den NBA-Titel holte. Er ist der beste Distanzschütze der Liga. Wie gut er von jenseits der Dreipunkte-Linie wirft, unterstrich er auch an den Olympischen Spielen in Paris. Im Final gegen Frankreich (98:87) gelangen ihm in den letzten drei Minuten, nachdem das Heimteam bis auf drei Punkte herangekommen war, vier Dreier.