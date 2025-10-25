DE
FR
Abonnieren

Turnier in Kapstadt
Vergé-Dépré-Schwestern bislang souverän

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind mit Blick auf die Beachvolleyball-WM Mitte November in Adelaide auf Kurs. Die Schwestern stehen beim Elite16-Turnier in Kapstadt in den Viertelfinals.
Publiziert: vor 19 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Zoé (links) und Anouk Vergé-Dépré beim Selfie.
Foto: PETER KLAUNZER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nachdem die Bernerinnen die Gruppenphase ohne Niederlage bewältigt hatten, zeigten sich auch in der K.o.-Runde «Round of 12» einen souveränen Auftritt. Die Norwegerinnen Nina Pavlova und Sunniva Helland-Hansen wiesen sie beim erstmaligen Aufeinandertreffen 21:15, 21:14 in die Schranken.

Die Paarungen für die Viertelfinals stehen noch nicht fest.

Die Elite16-Stufe repräsentiert die höchste Turnierkategorie. Vor einem Monat hatten die Berner Schwestern auf diesem Level in Rio de Janeiro bereits die Viertelfinals erreicht.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen