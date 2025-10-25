Vergé-Dépré-Schwestern bislang souverän

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind mit Blick auf die Beachvolleyball-WM Mitte November in Adelaide auf Kurs. Die Schwestern stehen beim Elite16-Turnier in Kapstadt in den Viertelfinals.

Zoé (links) und Anouk Vergé-Dépré beim Selfie. Foto: PETER KLAUNZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nachdem die Bernerinnen die Gruppenphase ohne Niederlage bewältigt hatten, zeigten sich auch in der K.o.-Runde «Round of 12» einen souveränen Auftritt. Die Norwegerinnen Nina Pavlova und Sunniva Helland-Hansen wiesen sie beim erstmaligen Aufeinandertreffen 21:15, 21:14 in die Schranken.

Die Paarungen für die Viertelfinals stehen noch nicht fest.

Die Elite16-Stufe repräsentiert die höchste Turnierkategorie. Vor einem Monat hatten die Berner Schwestern auf diesem Level in Rio de Janeiro bereits die Viertelfinals erreicht.