Vergé-Dépré-Schwestern bislang souverän

Zoé (links) und Anouk Vergé-Dépré beim Selfie.
Nachdem die Bernerinnen die Gruppenphase ohne Niederlage bewältigt hatten, zeigten sich auch in der K.o.-Runde «Round of 12» einen souveränen Auftritt. Die Norwegerinnen Nina Pavlova und Sunniva Helland-Hansen wiesen sie beim erstmaligen Aufeinandertreffen 21:15, 21:14 in die Schranken.
Die Paarungen für die Viertelfinals stehen noch nicht fest.
Die Elite16-Stufe repräsentiert die höchste Turnierkategorie. Vor einem Monat hatten die Berner Schwestern auf diesem Level in Rio de Janeiro bereits die Viertelfinals erreicht.