Schweizer Erfolgsmeldung aus Jakarta: Lena Bickel schafft an der Kunstturn-WM den Einzug in den Mehrkampf-Final der Frauen. Die Geräte-Finals werden dagegen ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne gehen.

1/2 Lena Bickel schafft an der Kunstturn-WM in Jakarta den Einzug in den Mehrkampf-Final der besten 24 Turnerinnen. Foto: AP

Nach Noe Seifert und Florian Langenegger schafft an der Kunstturn-WM in Jakarta auch Lena Bickel (20) die Qualifikation für den Mehrkampf-Final der besten 24 Turnerinnen. Bickel belegt mit einem Total von 50,899 Punkten in einem äusserst engen Wettkampf Platz 15, Teamkollegin Anny Wu (22) verpasst den Finaleinzug als 30. von 84 klassierten Turnerinnen.

Mit dem Einzug in den Mehrkampf-Final erreicht Bickel das vom Schweizerischen Turnverband vor der WM formulierte Ziel. Auch deshalb zeigt sie sich nach der Qualifikation «sehr stolz» auf ihren Wettkampf.

An den Einzelgeräten reicht es keiner der beiden Schweizerinnen in einen Final der besten acht. Der Mehrkampf-Final der Frauen findet am Donnerstagnachmittag Schweizer Zeit statt.