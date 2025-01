1/8 Ungewohntes Bild: Olympiasiegerin Simone Biles zu Besuch in der Zürcher Altstadt. Foto: Instagram / Simone Biles

Andrea Cattani Redaktor Sport

Es kommt nicht oft vor, dass eine siebenfache Olympiasiegerin und 23-fache Weltmeisterin durchs Zürcher Niederdorf schlendert, dort auf Shoppingtour geht und sich danach noch eine Flasche Smirnoff Ice gönnt. Doch genau so sah am Montag das Programm des US-Superstars Simone Biles aus.

Die 27-jährige Kunstturnerin, die im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris vier Medaillen abgeräumt hat, war aus New York nach Zürich gereist und genoss den Aufenthalt vor Ort sichtlich. Bilder auf Instagram zeigen, wie Biles zusammen mit ihrem Ehemann, dem NFL-Profi Jonathan Owens (29), diverse Zürcher Sehenswürdigkeiten abgraste und später noch ins Nachtleben eintauchte.

Zürich sollte für das Sportler-Paar aber nur ein Zwischenstopp sein. Am Dienstag trat Simone Biles nämlich bereits am Weltwirtschaftsforum in Davos auf. Dort war Biles' Expertise an einer Podiumsdiskussion zum Thema Führungsstärke und Erfolgsmentalität gefragt. Gut möglich, dass Biles und Owens danach auch noch Vorzüge von Davos erkunden werden.