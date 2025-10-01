Der indonesische Turner Naufal Takdir Al Bari (19) ist bei einem tragischen Unfall in Russland ums Leben gekommen. Er stürzte bei einer Reck-Übung und erlag seinen schweren Nackenverletzungen.

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Das indonesische Turn-Talent Naufal Takdir Al Bari (†19) ist in Russland bei einem Sturz vom Reck tödlich verunglückt.

Für den Verband galt er als vielversprechendes Talent mit dem Traum, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilzunehmen.

Sturz in die Schaumstoffgrube

Vasiliy Titov, der russische Vizepräsident des Internationalen Turnerbundes, erklärte, Al Bari habe eine völlig neue Übung ausprobieren wollen. Er wird zitiert: «Unglücklicherweise war der Athlet noch nicht bereit, eine solch komplexe Übung durchzuführen.»

Bei der Reck-Übung stürzte der junge Turner und landete in der Schaumstoffgrube. Beim Aufprall zog sich Al Bari gravierende Nackenverletzungen zu. Ärzte versuchten nach dem Unfall zwei Wochen lang, das Leben des Sportlers zu retten. Vergeblich. Wie am 30. September bekanntgegeben wurde, erlag der Indonesier seinen Verletzungen. Der Unfall ereignete sich in der russischen Stadt Pensa.

Der indonesische Turnverband trauert um eine seiner grössten Hoffnungen für die kommende Heim-WM: «Wir haben einen unserer Besten verloren. Das ist ein schwerer Schlag für uns. Wir wünschen der Familie viel Kraft.»