1/11 Pure Ekstase im US-Team: Simone Biles turnt als Letzte die Bodenübung und sichert den Amerikanerinnen Gold.

Den Kellner im Restaurant neben dem Pariser Stadt-Pressecenter hat das Olympiafieber gepackt. Als er gerade niemanden bedienen muss, ahmt er mit seinen Armen die Bogenschützen nach, die im TV über den grossen Bildschirm flimmern. Er fachsimpelt über Spannkraft und Technik. Und dann gibt er am Tisch noch seine Sommerspiel-Prognose ab: «Also im Tennis, da wird Carlos Alcaraz gewinnen. Und im Turnen natürlich Simone Biles!»

Die US-Überfliegerin ist in Paris in aller Munde. Wer sich ansonsten nicht fürs Turnen interessiert, kennt wenigstens die 1,42 m kleine Frau aus Texas, die in ihrer Sportart Dinge macht, die vor ihr noch niemand schaffte. Und ausserdem hat die 27-Jährige in Frankreich eine kleine Staatsaffäre ausgelöst – mit einem TikTok-Video, das zu Beginn der Spiele viral ging. Im kurzen Filmchen verspeist Biles ein ganz offensichtlich industriell hergestelltes «Pain au chocolat», ein in Plastik verpacktes Schoggi-Brötchen. Dazu schreibt sie «Ich esse französisches Gebäck» und spielt im Video eine Audiostimme ein, die man sagen hört: «Spektakulär, gebt mir 14 von denen.»

Nun, die französischen Reaktionen darauf erstreckten sich von Schock bis Unverständnis, einige legten Biles andere Desserts wie Mille-Feuille oder eine Himbeer-Tarte nahe. Und ein User schrieb unter das Video: «Geh in eine echte Bäckerei, bitte.»

Shitstorm nach Tokio

Der kulinarische Fauxpas ist freilich nur eine kleine Randnotiz des riesigen Hypes um den Turn-Superstar, deren bewegende Geschichte – von ihren schwierigen Familienverhältnissen über den US-Missbrauchsskandal bis hin zu ihrer ebenso grandiosen, wie dramatischen Olympia-Historie – niemanden kaltlässt.

Als Biles am Dienstabend in Paris die Arena Bercy betritt, wird es ohrenbetäubend laut. Der Superstar winkt in die Menge. Und sie weiss in diesem Moment: Es steht zwar der Teamfinal an, doch alle Blicke sind gerade nur auf sie gerichtet. Denn die Ausgangslage ist durchaus brisant. Biles ist mit (vor 2024) sieben Olympiamedaillen, darunter vier goldene, zwar eine US-Nationalheldin und für viele die grösste Turnerin aller Zeiten. Doch es gibt da eben auch jene Geschichte um ihren Rückzug an den Sommerspielen in Tokio 2021, als sie mitten im Team-Final aufgab. Manche sahen in ihr deswegen eine «Verräterin», die ihr Land im Stich gelassen hatte. Die Mehrheit aber würdigte ihre Offenheit und ihren Mut, weil sie für den Rückzieher mentale Probleme angab und damit die Hemmschwelle für andere in ähnlichen Situationen deutlich herabsetzte.

Promis fiebern mit Biles mit

Die Ausnahmekönnerin, die bis dahin mit ihrem irrwitzigen Talent ausserirdisch erschien, wurde plötzlich greifbarer. Weltweit identifizieren sich viele Frauen und Männer mit der Amerikanerin. Auch jetzt, an den Olympischen Spielen im Herzen Europas, wo sie ihr Comeback auf der ganz grossen Bühne gibt. Die Halle im 12. Arrondissement von Paris, in der ansonsten das Tennis-Masters Ende Oktober stattfindet, ist zum Bersten voll. Auch die amerikanische Familie Moore will sich das Spektakel nicht entgehen lassen, natürlich in erster Linie wegen Biles. Und die kleine Casey sagt zu Blick: «Simone ist die Beste – und zwar in allem. Natürlich holt sie heute Gold mit dem Team.»

Das hoffen auch Ex-US-Tennisstar Serena Williams (42), die Turn-Ikone Nadia Comaneci (62) sowie Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman (43), die auf der Tribüne eifrig für ihre Landsfrau klatschen. Genauso wie ihr Ehemann, Football-Spieler Jonathan Owens (29).

Und tatsächlich: Biles liefert! Die Überturnerin führt die Amerikanerinnen mit einem Feuerwerk an Höchstschwierigkeiten zu Team-Gold – und krönt ihre Olympia-Rückkehr damit schon bei erster Gelegenheit.

Standing Ovations im Paris-Hexenkessel

Nach Biles' erfolgreicher Bodenübung, ganz zum Schluss des Wettkampfabends, gibts in der Arena Bercy kein Halten mehr. Auf Standing Ovations folgen laute «USA, USA»-Rufe. Und Biles schnappt sich mit ihren Teamkolleginnen sofort eine amerikanische Flagge, lässt sich minutenlang feiern. Welch eine Biles-Ansage zu Beginn der Spiele, bei denen sie schon jetzt die grösste Figur ist!

Für den Superstar ist es die angestrebte Versöhnung mit ihrer Sportart. Von Misstönen nach ihrer Tokio-Aufgabe ist im Stadion nichts mehr zu spüren. Turn-Königin Biles verzaubert Paris – und die ganze Sportwelt verneigt sich.