Mission Titelverteidigung Wangen bereitet sich akribisch auf das Eidgenössische vor

Der STV Wangen SZ konnte am Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau den Festsieg holen. Nun wollen die Innerschweizer den Titel in Lausanne verteidigen. Im Interview erklärt Oberturner Loris Laib den Festablauf für den Turverein.

Publiziert: vor 35 Minuten