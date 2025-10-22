Schweizer Exploit in Jakarta: Noe Seifert turnt sich an der WM in der indonesischen Hauptstadt mit einem starken Auftritt zu Bronze im Mehrkampf. Für die Schweiz ist es die erste WM-Medaille in dieser Disziplin seit 1950.

1/4 Ein Schweizer auf dem Podest: Noe Seifert sichert sich an der Kunstturn-WM in Jakarta Bronze im Mehrkampf. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noe Seifert schreibt im Mehrkampf-Final an der WM in Jakarta Schweizer Kunstturn-Geschichte. Der 26-jährige Aargauer zeigt an den sechs Geräten tadellose Leistungen und wird Dritter.

Seifert gewinnt als erster Schweizer Mehrkämpfer seit 1950 eine WM-Medaille. Den letzten Schweizern, denen das gelungen war, hiessen Walter Lehmann und Marcel Adette. Das Duo schnappte sich an der Heim-WM in Basel gar Mehrkampf-Gold (Lehmann) und -Silber.

Seifert gelingt damit beim Saisonhöhepunkt die "Rehabilitation" für die EM im Mai in Leipzig, als er als bester Turner der Qualifikation in den Mehrkampf-Final eingezogen war, in diesem aber letztlich nur Sechster wurde. Bronze vergab er beim Abgang vom letzten Gerät.

Mit Florian Langenegger (10.) klassiert sich in Indonesiens Hauptstadt ein zweiter Schweizer Mehrkämpfer in den Top 10 – ein Unterfangen, welches in den 75 Jahren zuvor an einer Weltmeisterschaft ebenfalls keinem Schweizer gelungen war.

Gold in Jakarta sichert sich der Japaner Daiki Hashimoto. Der Olympiasieger von 2021 verzeichnet 85,131 Punkte, womit er den Chinesen Zhang Boheng um knapp acht Zehntel auf Distanz hält. Seiferts 82,831 Punkte - ein für ihn starker Wert - reicht für Rang 3. Langenegger kommt auf 79,599 Punkte.