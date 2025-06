Der älteste Teilnehmer

Der älteste Teilnehmer des ETF ist Albert Bürgisser vom STV Sins. Er ist 86 Jahre alt und seit 1955 dabei. Reto Scherrer traf ihn heute Nachmittag zum Gespräch. Was hat ihm in 70 Jahren Turnverein am besten gefallen? «Die Kameradschaft, die Freundlichkeit, die Zuverlässigkeit und man ist immer gesellig untereinander. Einen Krach gabs nie.»

Ob er auch noch in sechs Jahren dabei ist? «Ich sage nie nein, wenn es der Zufall will, dass ich noch gesund bin, dann wieso nicht?», so Bürgisser. Hier gibts den ganzen Beitrag: