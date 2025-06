Das Eidgenössische Turnfest 2025 ist zu Ende, in Erinnerung bleiben aber nicht nur die sportlichen Höhepunkte. Unschöne Szenen vom Gelände sorgen für Diskussionen.

Bilder zeigen chaotische Zustände am Turnfest 2025

Bilder zeigen chaotische Zustände am Turnfest 2025

1/12 Gefährliche Situation: Besucher bauen eine wackelige «Tischpyramide». Foto: Blick Leserreporter

Darum gehts Blick-Leserreporter berichten von gefährlichen Szenen und von Sicherheitspersonal, das nicht einschreiten wollte

Die hygienischen Zustände bei den Toiletten war teilweise unhaltbar

Das OK nimmt gegenüber Blick Stellung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder

Das Eidgenössische Turnfest 2025 ist zwar am vergangenen Sonntag feierlich abgeschlossen worden, einige Szenen vom Gelände in Lausanne sorgen aber bis heute für Gesprächsstoff.

Mittlerweile machen Aufnahmen aus dem Festzelt und auch aus den Sanitäranlagen die Runde, die nicht das beste Licht auf die Zustände vor Ort werfen.

Blick hat mit Mahara Rösli von der Damenriege Ossingen ZH und Caroline Beck vom Turnverein Selzach SO gesprochen, die von Chaos und schlechter Organisation berichten. Bei den Verantwortlichen sieht man Verbesserungspotential.

«Der Veranstalter wollte nicht, dass eingegriffen wird»

Eine Szene, die den beiden Turnfest-Besucherinnen eingefahren ist, spielt sich am Ende der Feierlichkeiten am Samstagabend im Partyzelt ab. Eine Gruppe junger Männer stapelt dort immer mehr Festbänke aufeinander, bis eine regelrechte «Tischpyramide» dasteht. Anschliessend tanzen mehrere Personen fröhlich auf der wackligen Konstruktion.

Für Rösli und Beck unfassbar. «Die Bänke waren derart instabil, dass sie sich schon bei wenigen Personen durchbogen.» Die zwei Turnerinnen erinnern sich an mehrere gebrochene Bänke an jenem Abend.

Die aufeinandergestapelten Tische dürfen an jenem Abend dennoch über eine Stunde stehenbleiben. Zuständig fühlt sich offenbar niemand. «Das Sicherheitspersonal teilte uns mit, der Veranstalter wolle nicht, dass eingegriffen wird», erzählt Caroline Beck gegenüber Blick. Und auch die Velopatrouille der Polizei auf dem Festgelände reagiert nicht. Es gleicht einem Wunder, dass im Zelt an diesem Abend niemand verletzt wird.

Ekel-Anblick bei den Toiletten

Weniger gefährlich, dafür ähnlich unschön geht es gemäss Rösli und Beck an den letzten Tagen des Fests bei den sanitären Anlagen zu und her. «Die hygienischen Zustände auf den Campingplätzen waren erschreckend und einer Veranstaltung dieser Grössenordnung unwürdig. In den Lavabos lagen benutzte Binden, Tampons, Wattepads, leere Shampoos und nasse Haarbüschel.»

Die beiden jungen Frauen berichten auch von überlaufenden Toiletten und Urin-Gestank auf weiten Teilen des Geländes. Hinzu kommen teilweise chaotische Zustände auf den Campingplätzen, wo auch andere Besucher gegenüber Blick von viel zu wenig Platz und schlechter Organisation sprechen.

Missstände, weil Notlösungen gebraucht wurden

Die Vorwürfe nimmt man bei den Verantwortlichen ernst. Valentine Pittet, die Kommunikationschefin vom Turnfest 2025, sagt auf Anfrage von Blick, dass man mit der Polizei, dem privaten Sicherheitsdienst sowie dem Betreiber des Festzeltes in Kontakt stehe und Abklärungen vornehme.

Zu den Vorfällen mit den Duschen und Toiletten klärt Pittet ausführlich auf: «Viele Turnerinnen und Turner sind ohne Übernachtungsreservierung nach Lausanne gekommen, obwohl man schon lange vor dem Fest mehrfach darauf hingewiesen hat, dass kurzfristige Anfragen nicht berücksichtigt werden können.»

Alleine in der letzten Nacht des Turnfests vom 21. auf den 22. Juni sind gemäss Pittet 9'000 Turnerinnen und Turner ohne Reservierung auf die vorgesehenen Campingplätze gekommen. «Der Bedarf an freien Plätzen ist kurzfristig um die hälfte der vorhandenen Fläche gestiegen. In Rekordzeit mussten wir mit der Stadt nach Notlösungen suchen.»