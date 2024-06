Gebrüder Giubellini mit grosser Turn-Show

Matteo und Luca Giubellini räumen an den Schweizer Meisterschaften der Kunstturner in Biel in den Gerätefinals gross ab.

1/2 Matteo Giubellini sichert sich in Biel drei Schweizer Meistertitel.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 19-jährige Aargauer Matteo Giubellini holt an den Ringen, am Barren und am Reck den Titel, sein Bruder Luca sichert sich am Boden sowie am Pauschenpferd die Goldmedaille.

Der Sieg am Sprung geht an den Berner Andrin Frey. Noe Seifert, der aktuell beste Schweizer Kunstturner, der am Vortag im Mehrkampf zum dritten Mal in Folge zuoberst auf dem Podest stand, tritt nur am Pferd an und wird dort nach einer missratenen Übung Sechster und Letzter.

Mehrkampfsiegerin Bickel pausiert

Bei den Frauen gewinnt die Aargauerin Daria Angelina Hartmann sowohl am Sprung als auch am Boden Gold. Am Stufenbarren sowie am Balken triumphieren die Zürcherinnen Stefanie Siegenthaler und Martina Eisenegger.

Lena Bickel, die die Schweiz als Einzelathletin an den Olympischen Spielen in Paris vertreten wird und am Samstag den Mehrkampf gewann, ist zwar in der Halle, verzichtet jedoch schonungshalber auf Einsätze.