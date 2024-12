Im 6. NHL-Spiel erhält Lian Bichsel so wenig Eiszeit wie nie zuvor. Seine Dallas Stars unterliegen den New York Rangers 1:3.

Trotz Rettungstat in extremis

Lian Bichsel (l., hier im Duell mit Adam Edström) erhält gegen die New York Rangers nur gut zehn Minuten Eiszeit. Foto: Tony Gutierrez

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der National Hockey League holen der harte Liga-Alltag den 20-jährige Lian Bichsel langsam ein. Dallas und Bichsel verlieren das Heimspiel gegen die New York Rangers 1:3.

Lian Bichsel gelingt zum zweiten Mal hintereinander kein sehr gutes Spiel. Entsprechend wird er auch nur während gut zehn Minuten eingesetzt – so wenig wie in seinen ersten fünf Spielen vorher noch nie. Im zweiten Abschnitt, als Dallas bereits 1:2 hinten liegt, leistet er sich ein Stock-Foul, für das er zwei Minuten auf die Strafbank muss. Dafür verhindert Bichsel ein weiteres Rangers-Tor in extremis.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dallas kassiert nach einer 1:0-Führung eine 1:3-Niederlage, primär, weil die Stürmer im Abschluss immer wieder am überragenden russischen Goalie Igor Schesterkin (41 Paraden) scheitern. Der Amerikaner Vincent Trocheck führt mit einem Tor, einem Assist und einer Plus-3-Bilanz die Rangers zum Sieg.

Die Dallas Stars gewannen zuletzt bloss noch 6 von 14 Partien und fielen in der Western Conference von der Spitze auf Platz 7 zurück. Die Reserve auf die Teams unterhalb des Playoff-Trennstrichs beträgt bloss noch einen Punkt.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten