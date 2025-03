Clint Capela darf mit den Atlanta Hawks zum dritten Mal in Serie jubeln, während Kyshawn George ein unrühmliches Jubiläum hinnehmen muss. Washington verliert zum 50. Mal in dieser Saison.

Capelas Atlanta holt dritten Sieg in Serie

Atlantas Clint Capela stellt sich im Heimspiel gegen Philadelphia Quentin Grimes (Nummer 5) in den Weg.

Trotz des Ausfalls des an einer Wadenverletzung leidenden Trae Young gewinnen die Atlanta Hawks in der NBA zum dritten Mal hintereinander. Der Genfer Clint Capela steuert vier Punkte und neun Rebounds zum 132:123-Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers bei.

Für den Walliser Kyshawn George setzt es mit Washington im 63. Spiel der Saison die 50. Niederlage ab. Die Wizards unterliegen bei den Toronto Raptors 104:119. Der 20-jährige George verzeichnet 13 Punkte. Toronto gelingen 73 Rebounds, so viele wie noch keinem Team zuvor in der NBA in der laufenden Meisterschaft.