Ironman-Legende Daniela Ryf verkündet vorzeitigen Rücktritt

Daniela Ryf tritt per sofort zurück.

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Daniela Ryf (37) macht frühzeitig Schluss. Die Triathletin vermeldet am Montagmorgen auf ihrem Instagram-Account, dass sie ihre Karriere per sofort beenden wird. «Leider muss ich bekannt geben, dass ich vorzeitig in den Ruhestand gehe und in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten kann.»

Eigentlich wollte die Schweizerin noch bis Ende November weitermachen. Eine Verletzung am Steissbein sorgt jetzt für den vorzeitigen Rücktritt. «Die Diagnose lautet: eine Entzündung am Ende des Rückenmarks (Conus medullaris). Wir haben alles versucht, um wieder gesund zu werden, aber die Behandlung hat nicht funktioniert.» Jetzt sei es an der Zeit, «die Zeichen ihres Körpers zu respektieren».

Ironman-Siege und WM-Titel

Daniela Ryf gehört zu den erfolgreichsten Triathletinnen. Viermal in Folge gewann sie den prestigeträchtigen Ironman auf Hawaii (2015 bis 2018), nahm 2008 und 2012 an den Olympischen Spielen teil und gewann fünf WM-Titel über die Mitteldistanz.

Das vorzeitige Karriereende sei für Ryf schwer: «Die Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe, loszulassen, ist schwer und etwas, das ich noch nie zuvor tun musste.» Jetzt sei es aber Zeit, es ruhiger angehen zu lassen und das Leben zu geniessen. Ihr Statement schliesst Ryf mit den Worten ab: «Sei nicht traurig, dass es vorbei ist. Sei glücklich, dass es passiert ist.»