Zwei Athleten bei Triathlon-WM gestorben

Die Sprint-WM der Triathleten in Spanien wird von zwei Todesfällen überschattet.

Zwei Triathlon-Senioren sind an der Sprint-WM in Spanien gestorben. (Symbolbild) Foto: AFP

Die Triathlon-Gemeinde trauert um einen 57-jährigen Briten und einen 79-jährigen Mexikaner. Die beiden Athleten sind an der Sprint-WM in Torremolinos bei Malaga am Donnerstagnachmittag innerhalb von wenigen Minuten verstorben.

Todesursache ist bei beiden Triathlon-Senioren ein Herzstillstand, wie die Polizei der lokalen Zeitung Malaga Hoy bestätigt. Die Verstorbenen starteten in ihrer Alterskategorie über 750 m Schwimmen, 20 km Rad und fünf km Laufen. Die Sprint-WM dauert noch bis Sonntag.