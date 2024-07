Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Fünf Ringe an den Fingern, fünf WM-Titel über die Königsdisziplin: Daniela Ryf macht alles, um im September noch einmal an der WM teilzunehmen.

Sie boxt in die Luft. An der Hand von Daniela Ryf (37) funkeln die fünf Siegesringe für jeden ihrer Weltmeistertitel über die Ironman-Distanz. Vier davon stammen vom mystischen Triathlon-Mekka Hawaii, einer von St. George in Utah, aus dem Jahr 2022, als die WM ausnahmsweise dort stattfand. Diese Box-Pose habe sie so noch nie gemacht, sagt Ryf, als sie diesen Frühling für Blick vor der Kamera steht. Umso mehr passt sie wie die Faust aufs Auge für die Situation, in der sie sich gerade befindet.