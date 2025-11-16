Olympia-Zweite Derron siegt in Dubai

Julie Derron gewinnt in Dubai ihr zweites Rennen der T100-World-Tour und darf wieder vom Gesamtsieg träumen.

Die Zürcher Triathletin Julie Derron gewinnt in Dubai ihr zweites Rennen der T100-World-Tour. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Olympia-Zweite von Paris verwies nach 2 km Schwimmen, 80 km Velofahren und 18 km Laufen die Gesamtführende Kate Waugh aus Grossbritannien und deren Landsfrau Jessica Learmonth auf die weiteren Podestplätze.

In der Gesamtwertung schob sich die 29-jährige Zürcherin, die wegen einem Velosturz im August auf die Ironman-WM auf Hawaii verzichten musste, auf Platz 2 vor.

Das Finale am 13. Dezember in Katar verspricht einen spannenden Dreikampf. Waugh, Derron und die Britin Lucy Charles-Barclay auf den Rängen 1 bis 3 sind nur durch neun Punkte getrennt. Der Gesamtsiegerin winkt ein Preisgeld von 210'000 Dollar.