Alistair Brownlee gewann als bisher einziger Triathlet zweimal Olympia-Gold. Foto: LAURENT GILLIERON

SDA Schweizerische Depeschenagentur

«Es ist Zeit, dieses Kapitel zu beenden», schreibt Brownlee in den sozialen Medien. Er gehört zu den erfolgreichsten Triathleten über die olympische Distanz.

Seine Olympiasiege errang er an den Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro. Er ist der bisher Einzige seines Sports, der zweimal in Folge unter den fünf Ringen gewonnen hat.