Tom Öhlers wilde Bergtour über 15 Gipfel Mit dem E-Bike zum Weltrekord in Davos

Wo lässt sich mit dem Velo ein Gipfelmoment nach dem anderen sammeln? In nur einem Tag 102 Kilometer fahren und 5500 Höhenmeter bewältigen? In Davos. Das weiss Weltrekordhalter Tom Öhler – denn genau das hat er geschafft. In 14 Stunden.

Publiziert: 15:52 Uhr | Aktualisiert: 15:55 Uhr