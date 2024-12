Gregor Deschwanden liefert erneut. Am Sonntag beim zweiten Weltcupspringen in Engelberg verfehlt er das Podest als Fünfter nur knapp.

Deschwanden springt wieder in die Top 5

Deschwanden springt wieder in die Top 5

Tolles Wochenende in Engelberg

1/2 Gregor Deschwanden springt in Engelberg auf den 5. Platz. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gregor Deschwanden liefert erneut. Beim zweiten Weltcupspringen in Engelberg verfehlt er das Podest als Fünfter nur knapp. Der Schweizer, am Vortag als Dritter, kommt mit Flügen auf 134,5 m und 136 m erneut nicht an den Österreichern vorbei, die angeführt von Daniel Tschofenig alle drei Podestplätze erobern.

Der Luzerner hat zunächst sogar vom ersten Weltcupsieg träumen dürfen. Als Dritter nach Umgang eins hat er als Einziger die Phalanx der Österreicher, die auf den Plätzen 1, 2, 4 und 5 gleich vier Sieganwärter stellen, durchbrochen. In der Reprise nutzt Deschwanden die guten Bedingungen für einen starken, aber eben nicht sehr starken Sprung.

Gregor Deschwanden springt beim 2. Engelberg-Wettkampf auf Rang 5. Foto: keystone-sda.ch

Kilian Peier konsolidiert den Aufwärtstrend. Auch am Sonntag steht er im Finaldurchgang, diesmal resultiert Platz 13. Nicht nach Wunsch verläuft die Hauptprobe für die Vierschanzentournee für den Weltcup-Leader Pius Paschke. Der fünffache Saisonsieger aus Deutschland kommt heuer mit der Titlis-Schanze nicht zurecht. Nach Platz 10 am Samstag folgt ein 18. Rang.

Während das Springen der Frauen um die Mittagszeit abgebrochen werden musste, haben die Männer am Vormittag mehr Wetterglück gehabt. Die Qualifikation kann durchgebracht werden. Dem Cut ist unter anderen Simon Ammann zum Opfer gefallen.