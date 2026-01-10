DE
Titelverteidiger blamiert sich
Xhaka erreicht mit Sunderland die nächste FA-Cup-Runde

Im einem umkämpften FA-Cup-Spiel zieht Granit Xhaka mit Sunderland dank einem Sieg im Penaltyschiessen in die nächste Runde ein. Bereits vorbei ist der Wettbewerb dagegen für den Titelverteidiger.
Publiziert: vor 7 Minuten
1/2
Granit Xhaka übersteht mit Sunderland die 3. Hauptrunde im FA-Cup
Granit Xhaka zieht mit Sunderland in die Sechzehntelfinals des FA-Cups ein. Derweil scheitert Titelverteidiger Crystal Palace an einem Sechstligisten.

Sunderland setzte sich im Duell zweier Teams aus der Premier League gegen Everton mit 3:0 im Penaltyschiessen durch. Während aufseiten der Gäste aus Sunderland im Penaltyschiessen die ersten drei Schützen - unter ihnen Captain Xhaka - treffen, hält Robin Roefs alle drei Versuche von Everton. Unter anderem scheitert der ehemalige Basler Thierno Barry am Holländer. Nach 90 respektive 120 Minuten hat es 1:1 gestanden, wobei sich das Heimteam aus Liverpool erst eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet hat.

Mit Crystal Palace scheitert der FA-Cup-Titelverteidiger völlig überraschend bereits in der 3. Runde. Der Tabellen-13. der Premier League blamiert sich bei Sechstligist Macclesfield, wo er mit 1:2 unterliegt.

