Im einem umkämpften FA-Cup-Spiel zieht Granit Xhaka mit Sunderland dank einem Sieg im Penaltyschiessen in die nächste Runde ein. Bereits vorbei ist der Wettbewerb dagegen für den Titelverteidiger.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sunderland setzte sich im Duell zweier Teams aus der Premier League gegen Everton mit 3:0 im Penaltyschiessen durch. Während aufseiten der Gäste aus Sunderland im Penaltyschiessen die ersten drei Schützen - unter ihnen Captain Xhaka - treffen, hält Robin Roefs alle drei Versuche von Everton. Unter anderem scheitert der ehemalige Basler Thierno Barry am Holländer. Nach 90 respektive 120 Minuten hat es 1:1 gestanden, wobei sich das Heimteam aus Liverpool erst eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet hat.

Mit Crystal Palace scheitert der FA-Cup-Titelverteidiger völlig überraschend bereits in der 3. Runde. Der Tabellen-13. der Premier League blamiert sich bei Sechstligist Macclesfield, wo er mit 1:2 unterliegt.