Ab heute wird in der ganzen Schweiz gross aufgetrumpft! In den nächsten drei Wochen hast du die Chance, dich für die 8. Schweizer Schieber-Meisterschaft von Blick und Swisslos zu qualifizieren. Das musst du über das grösste Jassturnier des Landes wissen.

Walter Steiner freut sich über die Trophäe. Der Aargauer konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Foto: Thomas Meier

Wenn du Freude am Jassen hast und deine Skills unter Beweis stellen möchtest, dann ist jetzt die Zeit gekommen, dich zu beweisen. Ab heute hast du die Chance, dich für die 8. Schweizer Schieber-Meisterschaft zu qualifizieren.

Sowohl die Qualifikationsturniere als auch der Halbfinal des grössten Jassturniers des Landes werden online auf jass.ch ausgetragen. Schaffst du es, bei einer Qualifikations-Partie 1150 Punkte oder mehr zu erreichen, bist du direkt für den Halbfinal qualifiziert. Die besten 100 Jasserinnen und Jasser des Halbfinals und der Titelverteidiger kämpfen am 16. November im Theater Casino Zug um die Jass-Krone.

Tipps vom amtierenden König

Letztes Jahr ging die Jass-Krone an Walter Steiner (62) aus Muri AG – zum zweiten Mal in Folge! Das hat vor ihm noch keiner geschafft. «Eine Strategie hatte ich nicht. Ich hatte mir nur vorgenommen, den Tag einfach zu geniessen», sagt der amtierende Schiebermeister. «In der ersten Passe hatte ich einen jungen Mann als Partner, der etwas Respekt davor hatte, mit dem Titelverteidiger zu jassen. Er meinte: ‹Uiii, jetzt muss ich mich zusammennehmen.› Ich sagte ihm, er soll einfach locker bleiben und sich nicht verkopfen. Und dann hat es einfach gepasst zwischen uns.»

Walter Steiner wird seinen Titel auch dieses Jahr mit einer Wildcard verteidigen. Ob ihm das einmal mehr gelingt? «Es fängt für alle bei null an, auch für mich», gibt sich der Aargauer bescheiden. «Es darf aber auch gerne mal jemand anderes gewinnen, aber natürlich hätte ich eine Riesenfreude, wenn ich den Pokal zum dritten Mal nach Hause nehmen darf.»

Beim Jassen ist nicht nur Können, sondern auch Kartenglück von grosser Bedeutung. «Ich rate allen, bei der Qualifikationsphase nicht beide Partien hintereinander zu jassen», sagt Steiner. «Eine Partie am Morgen, die andere am Abend.» Und wer sich für den Final qualifiziert, sollte sich folgende Tipps des Meisters zu Herzen nehmen: «Geht am Abend vorher früh ins Bett, man muss den Kopf ‹binenand› haben und möglichst keine Fehler machen», so der Profi. «Und wenn man doch mal einen Seich macht, den Kopf nicht hängen lassen, sondern sich weiter konzentrieren.»

Hol dir die Jass-Krone! ♠ Bis zum 23. Oktober kannst du dich auf der Internet-Plattform jass.ch für den Halbfinal qualifizieren. ♠ Gespielt wird der Schieber über 12 Runden. Während der Qualifikationsphase kannst du täglich zwei Partien spielen, an den drei Trumpfsonntagen (6., 13. und 20. Oktober) sind es sogar fünf. ♠ Wer im Rahmen eines Qualifikationsturniers 1150 Punkte oder mehr erzielt, qualifiziert sich für den Halbfinal. ♠ Während des Halbfinals vom 24. bis 27. Oktober kannst du neu insgesamt sechs Partien spielen, davon werden die besten drei in die Rangliste eingetragen. Die 100 Spielerinnen und Spieler mit der höchsten Punktzahl qualifizieren sich für das Finalturnier. ♠ Unter allen Finalteilnehmenden wird am 16. November 2024 im Theater Casino Zug der 8. Schweizer Meister oder die 8. Schweizer Meisterin im Schieber gekürt. Viel Glück! ♠ Bis zum 23. Oktober kannst du dich auf der Internet-Plattform jass.ch für den Halbfinal qualifizieren. ♠ Gespielt wird der Schieber über 12 Runden. Während der Qualifikationsphase kannst du täglich zwei Partien spielen, an den drei Trumpfsonntagen (6., 13. und 20. Oktober) sind es sogar fünf. ♠ Wer im Rahmen eines Qualifikationsturniers 1150 Punkte oder mehr erzielt, qualifiziert sich für den Halbfinal. ♠ Während des Halbfinals vom 24. bis 27. Oktober kannst du neu insgesamt sechs Partien spielen, davon werden die besten drei in die Rangliste eingetragen. Die 100 Spielerinnen und Spieler mit der höchsten Punktzahl qualifizieren sich für das Finalturnier. ♠ Unter allen Finalteilnehmenden wird am 16. November 2024 im Theater Casino Zug der 8. Schweizer Meister oder die 8. Schweizer Meisterin im Schieber gekürt. Viel Glück! Hol dir die Jass-Krone!

Sonntage werden zum Jass-Event

Sonntags sind die Chancen besonders gut, eine Runde weiterzukommen. An den drei Trumpf-Sonntagen (6., 13. und 20. Oktober) kannst du jeweils fünf Partien spielen – statt der üblichen zwei pro Tag. Und das ist noch nicht alles: Mit der Funktion «Freunde einladen» kannst du dir zusätzliche Chancen für die Qualifikation sichern. Für jede neue Person, die du zur Teilnahme am Qualifikationsturnier auf jass.ch motivierst, erhältst du zwei Bonuspartien.

Sichere dir die Jass-Krone!

Die Teilnahme lohnt sich doppelt: Während der Qualifikationsphase werden 15 Coop-Gutscheine im Wert von je 100 Franken verlost. Ausserdem nimmst du automatisch an der Verlosung von 10 Rubellos-Paketen im Wert von je 100 Franken teil, wenn du die «Freunde einladen»-Funktion nutzt. Je mehr Freunde du einlädst, desto höher ist deine Gewinnchance.

Für alle, die es bis ins Finalturnier schaffen, gibt es ein Geschenkpaket im Wert von mindestens 700 Franken. Die Jasserin oder der Jasser, die bzw. der sich am 16. November die Krone aufsetzt, kann sich neben dem Pokal auch über einen Coop-Einkaufsgutschein im Wert von 4000 Franken und weitere tolle Preise freuen.