Michael Suter gewann mit St. Otmar St. Gallen das Kellerduell der NLA gegen Wacker Thun. Foto: Andreas Gora

SDA Schweizerische Depeschenagentur

St. Otmar St. Gallen kommt zum zweiten Sieg in der laufenden NLA-Saison. Die seit diesem Sommer vom ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Michael Suter trainierten Ostschweizer setzen sich in der 12. Runde gegen Wacker Thun mit 34:33 durch.

Das auf diese Saison hin stark verjüngte Team von St. Otmar liegt in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich mit fünf Toren in Rückstand. Mit drei Toren in Folge in den letzten zweieinhalb Minuten gelingt die späte Siegsicherung. Bester Torschütze der St. Galler ist David Knezevic mit neun Treffern.

Durch den Sieg schloss Schlusslicht St. Otmar in der Tabelle nach Punkten zu Wacker Thun auf.