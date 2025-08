Zweite Turnierabsage innert Kürze Djokovic sagt auch für Cincinnati ab

Novak Djokovic sagt seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Cincinnati ab. Der 24-fache Grand-Slam-Champion wird somit ohne Ernstkampf seit Wimbledon zu den US Open antreten. Es ist die zweite Turnierabsage innert kurzer Zeit.

Publiziert: vor 55 Minuten | Aktualisiert: vor 52 Minuten