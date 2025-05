Laver Cup kehrt 2026 nach London zurück

Die neunte Ausgabe des Laver Cups findet 2026 in London statt.

1/4 Der emotionale Abschied von Roger Federer am Laver Cup 2022 in London. Foto: ANDY RAIN

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Tennis-Exhibition zwischen Europa und dem Rest der Welt, das von Roger Federer mitorganisiert wird, gastiert im nächsten Jahr vom 25. bis 27. September in der O2-Arena. In diesem Jahr ist San Francisco vom 19. bis 21. September Austragungsort des Laver Cups.

Die Veranstaltung gastierte bereits 2022 in London, als Federer an der Seite von Rafael Nadal sein letzter Match vor seinem Rücktritt bestritt. «Ich freue mich wirklich darauf, an diesen besonderen Ort zurückzukehren, diesmal als Fan, und die unglaubliche Atmosphäre des Laver Cup erneut zu erleben», lässt sich Federer zitieren.

1:10 Rücktritt am Laver Cup 2022: Als Federer mit Nadal um die Wette weinte