Leandro Riedi hat in der Qualifikation für Wimbledon auch die zweite Hürde übersprungen –und darf weiter von seinem Grand-Slam-Debüt träumen.

Zürcher vor Coup in Wimbledon-Quali

Leandro Riedi beweist in Runde zwei der Wimbledon-Quali viel Kampfgeist.

Marco Pescio Reporter Sport

Kommen noch weitere Schweizer Vertreter zu unseren Wimbledon-Fixstartern Viktorija Golubic, Stan Wawrinka und Dominic Stricker dazu? Zumindest einer ist bislang auf gutem Weg dazu. Leandro Riedi (ATP 138) hat auch sein zweites Qualifikationsspiel erfolgreich gestaltet. Der Zürcher setzt sich gegen den Amerikaner Patrick Kypson (ATP 142) mit 6:2, 3:6, 7:5 durch – und trifft nun in der dritten und letzten Runde am Donnerstag auf den Australier Alex Bolt (ATP 234).

Gewinnt Riedi auch seine nächste Partie, stünde er erstmals in seiner Karriere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. In seinen fünf bisherigen Anläufen blieb er jeweils spätestens in Quali-Runde drei hängen.

Drei weitere Schweizer am MIttwoch noch im Einsatz

Alexander Ritschard (ATP 178) trifft heute in Runde zwei auf den Finnen Otto Virtanen (ATP 149). Simona Waltert (WTA 227) bekommt es mit der Amerikanerin Katie Volynets (WTA 71) zu tun. Und auch Valentina Ryser (WTA 236) spielt gegen eine Gegnerin aus den Vereinigten Staaten, Varvara Lepchenko (WTA 206).