Maestro bettelte um Einlass Federers witzige Geschichte, wie er nicht in Wimbledon hineinkam

Ganze acht Titel holte Roger Federer in Wimbledon. Dennoch blieb ihm der Eintritt einst verwehrt, wie er 2022 in einer Talkshow erzählte. Damals wollte er in Wimbledon für einen Tee vorbeischauen, was allerdings gar nicht so einfach war.

Publiziert: 11:53 Uhr | Aktualisiert: 11:55 Uhr