Golubics Siegesserie in Jiujiang hält an

Die Schweizerin Viktorija Golubic fühlt sich in Jiujiang sichtlich wohl. Nach dem Sieg im Vorjahr steht sie erneut im Halbfinal.

Viktorija Golubic steht in Jiujiang erneut im Halbfinal. Foto: Yuki Iwamura

Viktorija Golubic setzt ihren Siegeszug am WTA-250-Turnier in Jiujiang fort. Die als Nummer 2 gesetzte Vorjahressiegerin steht nach einem 7:5, 6:2 gegen die Kasachin Julia Putinzewa im Halbfinal.

Dabei startet die Schweizerin im Südosten Chinas denkbar schlecht ins Match: Sie liegt zunächst 0:4 und dann 1:5 zurück. Doch Golubic dreht das Spiel und gewinnt 12 der letzten 14 Games, was zum dritten Sieg im vierten Duell mit der Weltnummer 75 aus Kasachstan führte.

Über ihre nächste Gegnerin weiss Golubic vermutlich noch wenig. Im Halbfinal trifft sie auf die überraschende Teenagerin Lilli Tagger. Es wird das erste Aufeinandertreffen der Zürcherin mit der erst 17-jährigen Österreicherin sein, die sich diese Woche im Ranking von Platz 235 um mindestens 65 Positionen verbessern wird.

Die 33-jährige Golubic, die in Jiujiang bereits acht Siege in Folge verbuchen kann, ist hingegen sicher, ab Montag mindestens Platz 67 der Weltrangliste zu belegen. Für sie geht es diese Woche um viel: Mit 250 zu verteidigenden Punkten muss sie ihren Titel erfolgreich verteidigen, um keine Positionen im Ranking zu verlieren.