vor 16 Minuten

Sinner formstark

Nach seinem Sprung an die Weltranglistenspitze bei den French Open ist Jannik Sinner auf Rasen immer noch ungeschlagen. Durch den Turniersieg in Halle und dem Viertelfinaleinzug bei Wimbledon hat der Italiener nun neun Siege in Folge eingefahren. Insbesondere beim Rasenklassiker in London wird der 22-Jährige von Runde zu Runde immer besser - nach zwei Viersatzerfolgen über Yannick Hanfmann und Matteo Berrettini gab die Nummer eins der Welt gegen Miomir Kecmanovic und Ben Shelton keinen Satz mehr ab. Mit einem Halbfinaleinzug könnte Sinner zum zweiten Mal in seiner Karriere das Halbfinale bei Wimbledon erreichen und sein bestes Resultat aus dem Vorjahr einstellen.