Revanchiert sich Sinner im Knüller gegen Alcaraz?

Sinner mit Glück und Geschick

Jannik Sinner hätte womöglich nicht in diesem Finale gestanden, wenn sein Gegner Grigor Dimitrov im Achtelfinale nicht bei einer 2:0-Satzführung verletzt hätte aufgeben müssen. Abgesehen davon ist der Südtiroler hier aber nur so durch das Feld gepflügt und hat in seinen anderen fünf Matches keinen einzigen Satz abgegeben. Zuletzt servierte der Weltranglistenerste im Halbfinale Novak Djokovic glatt in drei Sätzen ab und zog so in sein erstes Wimbledon-Finale ein. Nach drei Triumphen auf den Hardcourts von Melbourne und New York will Sinner nun seinen ersten Major-Titel auf einem anderen Belag eintüten.