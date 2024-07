vor 13 Minuten

Fritz - Zverev 4:6, 1:0

Zverev kommt mittlerweile auch an die ersten Aufschläge von Fritz immer öfter heran und damit in die Ballwechsel. Dort hat der Hamburger dann spielerische Vorteile und stellt so auf 15:15. Fritz erhöht dann das Risiko, spielt näher an die Linien und hat damit Erfolg. Zu 30 geht's zum ersten Spielgewinn.