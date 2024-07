vor 17 Minuten

Match-Fazit

Carlos Alcaraz ringt Frances Tiafoe in fünf intensiven Sätzen nieder und übersteht durch einen Arbeitssieg die dritte Runde. Der US-Amerikaner zeigte in diesem Match eine Leistung, die er in diesem Jahr noch kein einziges Mal abrufen konnte. Der Knackpunkt in diesem Match war der Tie-Break im vierten Satz, den der Titelverteidiger für sich entscheiden konnte und daraufhin den fünften Satz im Schnelldurchlauf einkassiert hat. Über die gesamte Distanz der Partie gewann Tiafoe 77 Prozent seiner ersten Aufschläge und 65 Prozent der Punkte am Netz. Alcaraz hingegen hatte mit 55 Winnern und 16 Assen einen klaren Vorteil gegenüber seinem Kontrahenten (39 Winner, 9 Asse).